Новости Общество Происшествия
Сегодня, 17:17

Как меняется статистика по COVID в РФ: в Приморье впервые три смертельных случая в сутки

Как меняется статистика по COVID в РФ: в Приморье впервые три смертельных случая в сутки

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7600 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2473(32,5%) без клинических проявлений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 592280 случаев(+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев. За весь период по России умерло 8 206 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 705 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 705 человек. 

По России снижаются показатели по количеству смертельных случаев и выявлению новых заболевших за сутки. 

В Приморье также третий день выявляется менее сотни заболевших, но впервые за сутки умерло сразу три человека.

Как сообщили на заседании оперативного штаба, за минувшие сутки в крае выявлено 90 новых случаев коронавируса. По данным на 22 июня, в крае всего выявлено 3643 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 2102 человека. 36 приморцев не справились с заболеванием. За время эпидемии в Приморском крае проведено 144053 тестов на коронавирус.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме