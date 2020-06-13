Еще более 5 тысяч случаев COVID-19 выявлено в России

За последние сутки в России подтверждено 5 267 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. В том числе выявлено активно 1380 (26.2%) без клинических проявлений.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 871 894 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 116 летальных случаев. За весь период по России умерло 14 606 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7331 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России 676 357.

В Приморье за сутки выявлено 98 новых случаев коронавируса, один человек скончался, всего – 88 умерших. Не справилась с инфекцией женщина 64 лет. Болезнь у нее протекала в тяжелой форме, была осложнена наличием хронических заболеваний.

Победили COVID еще 109 пациентов, общее число выздоровевших с начала эпидемии – 5809 человек.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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