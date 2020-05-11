129 человек за сутки скончались от коронавируса: новые данные по COVID-19

129 человек скончались за сутки от коронавируса в России, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопкоронавирус.рф.

По данным на 8 августа, в стране от ковида умерли уже 14854 человек. За прошедшие сутки выявлено 5212 новых случаев коронавируса. Нарастающим итогом за весь период уже заболели 882347 человек. Всего выыздоровели 690207 человек, за минувшие сутки из больницы выписались 6615 пациентов.

В Приморье уровень заболеваемости по-прежнему высокий. Число заболевших коронавирусом на утро 8 августа составило 7607. За последние сутки – 97 новых случаев. За вчерашний день выписаны 50 человек, всего с начала эпидемии победили болезнь 5938 пациентов.Специалисты еще раз обращают внимание на необходимость соблюдения масочного режима, «социальной дистанции», частого мытья рук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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