Более пяти тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России

5189 новых случаев COVID-19 выявлено в России за минувшие сутки. С начала эпидемии в стране уже 887536 заболеваших, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

За сутки от коронавируса скончались 77 человек, всего умер 14931 человек. 3215 человек выписались из больниц за минувшие сутки, всего выздоровело - 693 422 человека.

Число жителей Приморского края, пострадавших от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки выросло до 7703 человек. Зарегистрировано 96 новых случаев за минувшие сутки. Врачи обращают внимание на то, что существенная часть заболевших переносят коронавирус тяжело. Специалисты настоятельно рекомендуют строго соблюдать санитарные правила, в том числе масочный режим и «социальную дистанцию».

По данным регионального оперативного штаба, за сутки обследовано 2714 человек.

«Число заболевших коронавирусом на утро 9 августа составило 7703. За последние сутки выявлено 96 новых случаев. Смертей не зафиксировано, выздоровели 70 человек. Всего с начала эпидемии болезнь победили 6008 пациентов», – уточнили в оперштабе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]