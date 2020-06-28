89 новых случаев: озвучены свежие данные по коронавирусу в Приморье

89 новых случаев коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на телеграм-канал правительства края.

По данным на 11 октября, в крае зарегистрировано 12 621 случаев COVID-19. За минувшие сутки выздоровели еще 59 человек. С начала эпидемии из больниц выписались 10758 человек.

Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. За весь период пандемии в Приморье от коронавируса скончались 122 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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