Новости Общество Происшествия
Сегодня, 12:52

89 новых случаев: озвучены свежие данные по коронавирусу в Приморье

89 новых случаев: озвучены свежие данные по коронавирусу в Приморье

89 новых случаев коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на телеграм-канал правительства края.

По данным на 11 октября, в крае зарегистрировано 12 621 случаев COVID-19. За минувшие сутки выздоровели еще 59 человек. С начала эпидемии из больниц выписались 10758 человек.

Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. За весь период пандемии в Приморье от коронавируса скончались 122 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме