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Еще три приморца победили коронавирусную инфекцию

Еще три приморца победили коронавирусную инфекцию

Число людей, победивших коронавирусную инфекцию, растет в Приморском крае. По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки из инфекционного госпиталя во Владивостоке выписаны три человека.

Сообщается, что благополучно справились с инфекцией еще три женщины.

«Это жительницы Владивостока, Шкотовского и Михайловского районов. Возраст выписанных – 59-62 года. Заболевание оценивалось, как средней степени тяжести. У одной из пациенток оно было осложнено пневмонией», – сообщила начальник инфекционного госпиталя COVID+ Анна Симакова.

Таким образом, в Приморье общее число пациентов, успешно завершивших лечение от коронавирусной инфекции, составляет 36 человек. Это 10% от общего числа заболевших в крае (347 случаев).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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