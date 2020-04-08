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Россия бьет "антирекорды" по суточным темпам роста и смертности от COVID-19

Россия бьет "антирекорды" по суточным темпам роста и смертности от COVID-19

За сутки в России количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 6411 человек (самое большое число за все время ведения статистики по COVID-19). По данным сайта Стопкоронавирус. рф, с начала эпидемии COVBD-19 подтвержден у  93558 человек, из них  8456    выздоровели и 867 умерли. За сутки умерло 72 человека, это тоже российский "антирекорд".

Приморский край не отстает от общероссийских темпов. В Приморье всего 347 случаев заражения коронавирусом, за сутки прирост заболевших составил 45 человек. Общее число пациентов, успешно завершивших лечение от коронавирусной инфекции, составляет 36 человек. Это 10% от общего числа заболевших в крае. Троих приморцев, к сожалению, спасти не удалось. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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