За сутки отмечен рост по всем показателям: данные по COVID-19 на 27 августа

За последние сутки в России выявлено 4 711 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1114 (23,6%).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопокоронавирус.рф", нарастающим итогом выявлено 975576 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 411 человек. За весь период выписано по выздоровлению 792 561 человек.

За сутки подтвержден 121 летальный случай с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 16 804 человек.

В Приморском крае за весь период проведено свыше 35,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 295 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211 тыс. 410 человек.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших COVID – 9284 человека. При этом количество новых случаев заболевания превысило показатель предыдущего дня – 26 августа Роспотребнадзор докладывал о 79 заразившихся коронавирусом. Таким образом, ежедневное сокращение числа новых случаев прервалось впервые с 15 августа.

Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 56 человек – до 7469. Новых жертв нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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