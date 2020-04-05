Еще +4. Приморцы продолжают справляться с коронавирусом

Во вторник, 21 апреля, из инфекционного госпиталя во Владивостоке выписаны еще четыре пациента, победившие коронавирусную инфекцию, сообщают «Вести:Приморье».

Таким образом, общее число выздоровевших в Приморье составляет 11 человек.

«Все выписанные сегодня пациенты – женщины. Две проходили лечение, как контактные, – заражение инфекцией произошло в семье. Еще две пациентки ранее посещали зарубежные страны»,

– сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

На самоизоляции дома под наблюдением врачей находятся более 4 тысяч человек, 300 – в обсерваторах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]