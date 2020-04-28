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Еще 57 человек заразились коронавирусом: данные в Приморье на 11 июня

Еще 57 человек заразились коронавирусом: данные в Приморье на 11 июня

В Приморье по данным на 11 июня за минувшие сутки 57 человек заразились коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье».

Таким образом, всего заболевших в регионе составляет 2609 человек. Общее число пациентов, победивших коронавирусную инфекцию в регионе, – 1614 человек. Лечение продолжают получать 915 жителей края. 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Не справились с болезнью 25 человек, отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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