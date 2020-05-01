+54 за сутки - число заболевших коронавирусом в Приморье

Еще 54 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье за минувшие сутки, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточнили на заседании регионального оперативного штаба во время рабочей поездки губернатора края Олега Кожемяко в Михайловский район в понедельник, 1 июня.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки в крае зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусом.

«Таким образом, общее количество людей с диагнозом COVID-19 в Приморье составляет 2 049 человек. Темп роста заболевания на данный момент – 2,7», – проинформировала она.

Отмечено также, что в настоящее время среди проходящих лечение жителей края 35 человек – в тяжелом состоянии, из них девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 382 человек – средней степени тяжести.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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