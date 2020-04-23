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На 53 инфицированных коронавирусом стало больше в Приморье за сутки

На 53 инфицированных коронавирусом стало больше в Приморье за сутки

53 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморском крае за минувшие сутки. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 4 мая, сообщают «Вести:Приморье».

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, с начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье составляет 547 человек.

«Большинство пациентов – женщины. Основным путем заражения на сегодняшний день является семейно-бытовой контакт», – отметила она.

Первое место по числу заболевших занимает Владивосток, на втором – Находка, на третьем – Артем. Далее идут Михайловский район, Дальнереченск, Лесозаводск и Партизанск.

Напомним, что в настоящее время в Приморье 66 человек успешно завершили курс лечения от коронавируса и выписаны домой, четыре случая закончились летальным исходом. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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