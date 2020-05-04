В детском саду Находки детей подвергли опасности заражения коронавирусом

Еще 54 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье за минувшие сутки, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточнили на заседании регионального оперативного штаба во время рабочей поездки губернатора края Олега Кожемяко в Михайловский район в понедельник, 1 июня.

Глава краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что были зарегистрированы единичные случаи заболевания в детских садах – Находке и Лучегорске.

«Были проведены лабораторные обследования контактных лиц, будут приняты меры по закрытию данных объектов», – добавила руководитель ведомства.

Олег Кожемяко завил, что находиться на работе с признаками ОРВИ недопустимо.

«Заболевание наверняка не проходило бесследно. Знали, видели, не обращали внимания, подвергая опасности жизни других. Необходимо проверить, как вели журнал термометрии. По этим двум случаям будет проведено расследование», – подчеркнул глава Приморья.

Как сообщили в администрации Находкинского городского округа, все контактировавшие с воспитательницей в детском саду, включая детей, уже прошли тест на COVID-19. Результат отрицательный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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