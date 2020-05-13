COVID–19: новые данные о зараженных 

В России за сутки выявили 9 035 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии тест на COVID-19 подтвердился у 414 878 россиян. Выявлено заболевших за последние сутки 9 035. Всего за это время выздоровели 175 877 человека. 4 855 россиянин скончались от коронавируса.

Отметим, в Приморье зафиксировано 54 новых случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки.Об этом уточнили на заседании регионального оперативного штаба.

«Таким образом, общее количество людей с диагнозом COVID-19 в Приморье составляет 2 049 человек. Темп роста заболевания на данный момент – 2,7», – уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Отмечено также, что в настоящее время среди проходящих лечение жителей края 35 человек – в тяжелом состоянии, из них девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 382 человек – средней степени тяжести.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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