Пандемия коронавируса в России: данные на 6 июля

В России за сутки по данным на 6 июля выявили 6611 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 687 862 заболевших граждан России. За это время выздоровели 454 329 человека. 10 296 россиян скончались от коронавируса.

В Приморье продолжается снижение роста заболеваемости COVID-19. Так, за минувшие сутки выявлено 65 заболевших. Выздоровели уже 3077 человек, не справились с заболеванием 52 человека, в том числе один за последние сутки.

Из них большинство по-прежнему во Владивостоке – 53 случая. В Артеме еще пять случаев заражения коронавирусом, в Арсеньеве – четыре. В Уссурийске, Шкотовском и Кировском районах – «плюсом» по одному человеку. Темп прироста составил 1,4%. Всего с начала эпидемии у 4732 жителей Приморья диагностировали COVID-19, сообщила на заседании оперативного штаба главный санитарный врач Татьяна Детковская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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