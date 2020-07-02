В России за сутки 85 человек не справились с инфекцией коронавируса

В России за сутки по данным на 20 июля выявили 5 940 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 777 486 заболевших граждан. За это время выздоровели 553 602 человека. 12 427 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, в Приморье выявлено 92 заболевших COVID-19. Этот показатель почти в два раз выше, чем неделю назад. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 20 июля.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, общее число инфицированных приморцев – 5640.

«Продолжают лечение более 1,3 тысячи пациентов, из них 68 человек находятся в тяжелом состоянии. За сутки выздоровели 28 человек, всего с начала эпидемии – 4186», – уточнила главный санитарный врач края, подчеркнув, что темп роста заболеваемости вновь увеличился и составил 1,7%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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