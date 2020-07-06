Почти встали: в России за сутки выявили 5 862 человек с коронавирусной инфекцией

В России за сутки по данным на 22 июля выявили 5 862 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 789 190 заболевших граждан. За это время выздоровели 572 053 человека. 12 745 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, в Приморье у 104 жителей Приморского края за последние сутки диагностировали коронавирусную инфекцию, темп прироста заболеваемости составил 1,8%. Большинство случаев – 79 – выявлено во Владивостоке. Выявлено с начала эпидемии 5838 заболевших COVID-19. Летальных исходов зарегистрировано уже 66. Выписаны за вчерашний день 94 пациента, всего победили болезнь 4350 приморцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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