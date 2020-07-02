В России за сутки выявили 6234 человек с инфекцией коронавируса

В России за сутки по данным на 18 июля выявили 6 234 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 765 437 заболевших граждан. За это время выздоровели 546 863 человека. 12 247 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, в Приморье зарегистрировали 80 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших – 5460 человек.

На лечении находятся сейчас более 1000 человек, из них 62 пациента страдают от тяжелой формы COVID-19, 18 из них поддерживают при помощи аппаратов ИВЛ.

Во время эпидемии в Приморье не справились с инфекцией 62 пациента, в том числе один из них – за истекшие сутки.

Всего лабораторно обследованы на коронавирус 202759 человек, 3322 – за последние сутки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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