Еще 6 422 случаев заражения COVID-19. Данные на 15 июля в России

В России за сутки по данным на 15 июля выявили 6422 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 746 369 заболевших граждан. За это время выздоровели 523 249 человека. 11 770 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, в Приморье увеличивается количество случаев заболевания коронавирусом в тяжелой форме. За сутки выздоровели 123 человека. На лечении остаются более 1,1 тысячи пациентов, число тяжелых случаев – 55, в том числе 22 пациента находятся на ИВЛ. При общей тенденции по сокращению числа заболевших – этот показатель продолжает расти.

В крае уже зарегистрировано 62 случая коронавируса: 30 человек во Владивостоке, 11 – в Находке, 10 – в Уссурийске, семь – в Артеме, три – в Арсеньеве, один – в Надеждинском районе. Общее количество приморцев, которым поставлен диагноз COVID-19, составляет 5 236 человек.

Летальных исходов на сегодняшний день – уже 60.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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