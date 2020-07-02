Коронавирус в России: 6 248 человек заразились за сутки

В России за сутки по данным на 14 июля выявили 6 248 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 739 947 заболевших граждан. За это время выздоровели 512 825 человека. 11 614 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, в Приморье за сутки выявлено 56 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии составляет 5174 человека. Лидером по заболеваемости остается Владивосток – 41 человек, пять заболевших выявлено в Артеме, четыре случая в Арсеньеве, по два случая в Находке и Надеждинском районе, по одному случаю – в Спасске и Лесозаводске.

За сутки в Приморье выздоровели 153 человека. Всего тех, кто справился с болезнью - 3840. На лечении остаются около 1,2 тысячи пациентов, увеличилось число тяжелых случаев – 60, в том числе 21 пациент находится на ИВЛ. Умерли 59 граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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