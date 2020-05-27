В Приморье за сутки выявлено 62 случая коронавируса
Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, уличную торговлю. Однако санитарные меры при этом будут ужесточены, сообщают «Вести:Приморье».
Об этом на заседании регионального оперативного штаба 15 июля, заявил губернатор Олег Кожемяко, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.
В Приморье за сутки выявлено 62 случая коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии составляет 5236 человека. Лидером по заболеваемости остается Владивосток – 41 человек, пять заболевших выявлено в Артеме, четыре случая в Арсеньеве, по два случая в Находке и Надеждинском районе, по одному случаю – в Спасске и Лесозаводске.
За сутки в Приморье выздоровели 153 человека. Всего тех, кто справился с болезнью - 3963. Умерли 60 граждан.
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