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Данные о COVID сильно изменились. Количество заболевших снижается

Данные о COVID сильно изменились. Количество заболевших снижается

Источник фото: pixabay.com

В России за сутки по данным на 21 июля выявили 5 842 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф. 

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 783 328 заболевших граждан. За это время выздоровели 562 384 человека. 12 580 россиян скончались от коронавируса. 

Напомним, в Приморье 94 новых случая коронавируса выявлено за минувшие сутки. Два человека умерли, с начала эпидемии летальных исходов от COVID – 65 человек. Всего в крае зарегистрировано уже 5 734 человека с диагнозом COVID-19. Выздоровели по состоянию на 21 июля 4256 жителей края (+70 за сутки). Лабораторно обследован на коронавирус за все время 208 701 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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