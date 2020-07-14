Данные о COVID сильно изменились. Количество заболевших снижается

В России за сутки по данным на 21 июля выявили 5 842 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 783 328 заболевших граждан. За это время выздоровели 562 384 человека. 12 580 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, в Приморье 94 новых случая коронавируса выявлено за минувшие сутки. Два человека умерли, с начала эпидемии летальных исходов от COVID – 65 человек. Всего в крае зарегистрировано уже 5 734 человека с диагнозом COVID-19. Выздоровели по состоянию на 21 июля 4256 жителей края (+70 за сутки). Лабораторно обследован на коронавирус за все время 208 701 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru