COVID настиг еще 6 428 россиян

В России за сутки по данным на 16 июля выявили 6 428 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 752 797 заболевших граждан. За это время выздоровели 531 692 человека. 11 937 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, в Приморье выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии составляет 5305 человек. Всего тех, кто справился с болезнью - 4014. Выздоровел за минувшие сутки 51 житель края. Умерли 60 граждан. Отметим, количество граждан, кто не победил болезнь, за сутки не изменилось.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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