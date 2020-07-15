Динамика держится в минусе: Новые данные о COVID-19 в России

В России за сутки по данным на 25 июля выявили 5 871 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 806 720 заболевших граждан. За это время выздоровели 597 140 человека. 13 192 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, в Приморье зафиксировано 110 случаев новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Суточный рост заболевших продолжается уже две недели, с 11 июля.

Всего в крае зарегистрировано уже 6 170 человека с диагнозом COVID-19.

112 человек справились с инфекцией, всего выздоровели 4 637 жителей края.

Один человек умер, с начала эпидемии летальных исходов от COVID – 68 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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