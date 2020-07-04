COVID–19 в России: новые данные на 19 июля

В России за сутки по данным на 19 июля выявили 6 109 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 771 546 заболевших граждан. За это время выздоровели 550 344 человека. 12 342 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, в Приморском крае лабораторно подтверждено еще 88 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии в регионе 5548 заболевших. На лечении находятся более 1,2 тысяч человек, из них 67 – с тяжелым протеканием заболевания. К аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

Выздоровели за сутки 53 человека, с нарастающим итогом – 4158. Не смог справиться с заболеванием еще один приморец, таким образом, число летальных случаев составило уже 63. Всего с начала эпидемии лабораторно обследовано на COVID 205 044 жителя края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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