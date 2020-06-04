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И снова «тяжелые»: подтверждено еще 88 новых случаев коронавируса в Приморье

И снова «тяжелые»: подтверждено еще 88 новых случаев коронавируса в Приморье

По состоянию на утро 19 июля в Приморском крае лабораторно подтверждено еще 88 новых случаев коронавируса, сообщают «Вести:Приморье». 

Как отмечают в оперативном штабе, с начала эпидемии в регионе 5548 заболевших. На лечении находятся более 1,2 тысяч человек, из них 67 – с тяжелым протеканием заболевания. К аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов. 

Выздоровели за сутки 53 человека, с нарастающим итогом – 4158. Не смог справиться с заболеванием еще один приморец, таким образом, число летальных случаев составило уже 63. 

Всего с начала эпидемии лабораторно обследовано на COVID 205 044 жителя края. 

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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