86 человек за сутки заболели COVID-19 в Приморском крае, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на оперативный штаб.

По состоянию на 22 августа, в крае всего подтверждено 8875 случаев коронавируса. С начала эпидемии в крае от данного заболевания умерли 99 человек, 7110 уже выздоровели и выписаны из больниц.

Лабораторно на наличие коронавируса обследовано 281 159 человек, 1 904 из них прошли диагностику в последние сутки.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.

В России коронавирус выявлен у 946 976 человек. За весь период эпидемии умерло 16 189 человек, выздоровели уже 761 330 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru