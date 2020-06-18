86 человек за сутки заболели COVID-19 в Приморском крае
86 человек за сутки заболели COVID-19 в Приморском крае, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на оперативный штаб.
По состоянию на 22 августа, в крае всего подтверждено 8875 случаев коронавируса. С начала эпидемии в крае от данного заболевания умерли 99 человек, 7110 уже выздоровели и выписаны из больниц.
Лабораторно на наличие коронавируса обследовано 281 159 человек, 1 904 из них прошли диагностику в последние сутки.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.
В России коронавирус выявлен у 946 976 человек. За весь период эпидемии умерло 16 189 человек, выздоровели уже 761 330 человек.
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