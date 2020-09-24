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В Приморье зафиксирован антирекорд по заболеванию коронавирусом за всю осень

В Приморье зафиксирован антирекорд по заболеванию коронавирусом за всю осень

По состоянию на 5 октября в Приморье произошел скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией – она возвращается к августовским показателям. Общее число заразившихся за весь период эпидемии превысило 12 тысяч человек, - сообащет "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Приморье подтвердились 79 новых случаев заболевания COVID-19. В последний раз так много заразившихся в крае было более месяца назад – 31 августа.

«По состоянию на 5 октября общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 12123 человека. Выздоровели 10402 пациента с COVID, из них 28 – за последние сутки», – уточнили в ведомстве.

Еще один человек стал жертвой коронавируса. Всего за время эпидемии с болезнью не справились 120 человек.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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