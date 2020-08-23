Заболеваемость растет, есть жертвы. Новые данные по COVID в Приморье

Число граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции в Приморском крае, на по данным на 16 октября увеличилось до 13110 человек. За последние сутки зарегистрированы 104 случая. Заболеваемость растет на протяжении недели. Показатели приближаются к июльским, сообщают «Вести:Приморье».

По информации оперативного штаба, за последние сутки в крае подтвердились 104 новых случая заболевания коронавирусом. Таких показателей не фиксировали с 31 июля.

«По состоянию на 16 октября общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 13110 человек. Выздоровели 11079 пациентов с COVID, из них 85 – за последние сутки», – уточнили в оперштабе.

С инфекцией не справился еще один человек. Общее количество тех, кто не смог победить болезнь, в регионе достигло 126 пациентов.

Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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