-177 человек: очередной антирекорд летальных случаев от коронавируса в России

За последние сутки в России выявлен 8 481 заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Нарастающим итогом выявлено 1 176 286 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 858 человек. За весь период выздоровели 958 257 человек.

За сутки подтверждено 177 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 20 722 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 46 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 338 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 219,7 тыс. человек.

За последние сутки в Приморье подтвердили 73 новых случая заболевания COVID-19. В последний раз столь высокая заболеваемость фиксировалась в крае почти две недели назад – 19 сентября. По состоянию на 30 сентября общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 11752 человека. Выздоровели 10210 пациентов с COVID, из них 87 – за последние сутки. Новых жертв коронавируса нет. Всего за весь период эпидемии не справились с болезнью 118 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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