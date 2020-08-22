С каждым днем в России выявляется все больше заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 10 888 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2861 (26,3%), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".
Нарастающим итогом выявлено 1 225 889 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 181 человек. За весь период выписано по выздоровлению 982 324 человека.
За сутки подтверждено 117 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 21 475 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 48 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 358 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 230 тыс. 120 человек.
За последние сутки в Приморье подтвердились 79 новых случаев заболевания COVID-19. В последний раз так много заразившихся в крае было более месяца назад – 31 августа. По состоянию на 5 октября общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 12123 человека. Выздоровели 10402 пациента с COVID, из них 28 – за последние сутки. Еще один человек стал жертвой коронавируса. Всего за время эпидемии с болезнью не справились 120 человек.
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