За сутки в России подтверждено 73 летальных случая с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 4 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1147 (23,6%).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопокоронавирус.рф", нарастающим итогом выявлено зарегистрировано 956 749 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 162 человека. За весь период выписано по выздоровлению 770 639 человек.

За сутки подтверждено 73 летальных случая с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 16 383 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 34,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 317 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 218 тыс. 761 человек.

Число заболевших коронавирусом в Приморском крае приближается к 9 тысячам.

По состоянию на 23 августа, выявлено 84 новых случая COVID-19, всего заболевших с начала эпидемии – 8959.

За сутки зафиксирована еще одна смерть, общее число умерших от коронавируса составило 100 человек.

Справились с болезнью 7168 пациентов (+ 58), за сутки проведено 2613 лабораторных исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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