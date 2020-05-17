Базы отдыха и детские лагеря пройдут жесткую проверку на соблюдение санитарного режима

В Приморье зарегистрировали 80 новых случаев заражения COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги.

«При эпидрасследованиях обычно мы устанавливаем очень большой круг контактов. В последнее время заболевает много сотрудников в различных учреждения. Это происходит по одной простой причине – граждане не используют средства индивидуальной защиты на работе, в том числе, когда собираются коллективом на чаепития, совместные обеды, а это также способствует распространению инфекции», – подчеркнула руководитель территориально управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Главный санитарный врач края также заметила, что в связи с ростом популярности пляжного отдыха и стартом летней оздоровительной кампании особое внимание уделяется контролю за работой баз отдыха и детских лагерей, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Мы организовали с прокуратурой проверку одной из баз отдыха, которая находится в Хасанском районе – были выявлены нарушения, в том числе отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. Собранные материалы направим в суд для приостановления деятельности организации», – отметила Татьяна Детковская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]