Новости Общество
Сегодня, 13:25

Базы отдыха и детские лагеря пройдут жесткую проверку на соблюдение санитарного режима

Базы отдыха и детские лагеря пройдут жесткую проверку на соблюдение санитарного режима

Источник фото: pixabay.com

В Приморье зарегистрировали 80 новых случаев заражения COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги. 

«При эпидрасследованиях обычно мы устанавливаем очень большой круг контактов. В последнее время заболевает много сотрудников в различных учреждения. Это происходит по одной простой причине – граждане не используют средства индивидуальной защиты на работе, в том числе, когда собираются коллективом на чаепития, совместные обеды, а это также способствует распространению инфекции», – подчеркнула руководитель территориально управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Главный санитарный врач края также заметила, что в связи с ростом популярности пляжного отдыха и стартом летней оздоровительной кампании особое внимание уделяется контролю за работой баз отдыха и детских лагерей, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Мы организовали с прокуратурой проверку одной из баз отдыха, которая находится в Хасанском районе – были выявлены нарушения, в том числе отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. Собранные материалы направим в суд для приостановления деятельности организации», – отметила Татьяна Детковская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме