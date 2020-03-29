Анна Симакова: «От COVID-19 человек может "сгореть" буквально за неделю»

Главный инфекционист Приморского края Анна Симакова отметила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе не снижается. А доля тяжелобольных пациентов составляет 10% от общего числа проходящих сегодня лечение от COVID, сообщают «Вести:Приморье».

По словам врача, никакие ограничительные меры не принесут должного эффекта, если люди сами не начнут заботиться о своем здоровье и соблюдать элементарные меры безопасности.

«Коронавирусная инфекция не летает по воздуху, как вирус гриппа, на большие расстояния, но она отлично передается при контакте. А это значит, что главное – соблюдать простые правила: носить маски, перчатки, дезинфицировать руки. В местах массового скопления людей обязательно соблюдать «социальную дистанцию», а лучше вообще ограничить посещение таких мест. Каждый человек должен понимать всю ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких и не игнорировать общие для всех правила. Коронавирусом может заболеть любой, независимо от возраста, эта инфекция очень коварна», – подчеркнула она, отметив, что при COVID человек может «сгореть» буквально за неделю.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги, пояснили в правительстве Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]