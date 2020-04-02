Анна Попова: Ношение масок позволяет снизить прирост числа заболевших коронавирусом

В России на текущий момент выявлено более 300 тыс. зараженных COVID-19. Не смотря на то, что ситуация начинает стабилизироваться, и во многих регионах страны ослабляют режим самоизоляции, в целях не допущения второй волны распространения новой коронавирусной инфекции необходимо соблюдать санитарные и эпидемиологические требования, а также масочный режим, введенный на территории субъекта РФ, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как отмечает главный санитарный врач России Анна Попова, меры предосторожности все еще необходимо соблюдать. Носить маску, выходя из дома, обязательно практически везде – на улице, в транспорте, в общественных местах и на работе. Снять средство индивидуальной защиты можно лишь в том случае, если человек находится в помещении один. «Сегодня совершенно четко доказано, что вирус передается воздушно-капельным путем, и соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров между двумя людьми при ношении маски сокращает возможность вируса переходить от одного человека к другому», - объяснила Попова.

Практически во всех регионах Дальневосточного федерального округа введен масочный режим. Носить маски в общественном транспорте, такси и общественных местах обязаны жители всех субъектов ДФО за исключением Чукотского АО. Тем не менее, режим самоизоляции на Чукотке продлен до 31 мая, а все прилетающие в регион проходят тестирование на COVID-19 и отправляются на 14-дневный карантин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]