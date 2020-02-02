Эксперты рассказали, почему приморцам важно носить маски и перчатки

В Приморье продолжает действовать масочный режим, согласно которому все жители края обязаны в общественном транспорте и на объектах торговли носить медицинскую маску и перчатки. При этом эпидемиологи советуют носить сразу два предмета индивидуальной защиты, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на материалы Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Сейчас у большинства инфицированных россиян covid-19 протекает бессимптомно. Люди, сами того не подозревая, могут заразить окружающих. Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками.



🔸Детям также необходимо в магазине и общественном транспорте находиться в маске и перчатках - тканевых или нитриловых.

🔸Медицинская маска является одноразовым средством индивидуальной защиты. Поэтому после 2-3 часов непрерывного ношения маски ее следует утилизировать. Также это следует сделать при снятии маски с лица, так как повторное надевание может спровоцировать попадание вируса на слизистую.

🔸Перчатки лучше всего выбрать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Время носки одноразовых перчаток – не более 2-х часов, тканевые можно носить весь день. Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выкинуть. Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов.

🔸Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]