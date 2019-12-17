Компаниям возместят расходы на маски и перчатки

Минтруд разрешил возмещать компаниям расходы на маски и перчатки за счет страховых взносов, сообщают «Вести:Приморье». Размер компенсации составит до 20% страховых отчислений организации за 2019 год.

"Министерство труда и социальной защиты РФ расширило на 2020 год перечень предупредительных мер, расходы на которые работодатель может возместить за счет сумм страховых взносов. В него включили в том числе приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров, которые позволяют обеспечить безопасность работников на рабочем месте во время пандемии. Соответствующий приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, размер компенсации составит до 20% страховых отчислений организации за 2019 год. Срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган Фонда социального страхования продлен до 1 октября 2020 года. В обновленный перечень вошли приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих антисептиков и дозирующих устройств для них, устройств и дезинфицирующих средств для обработки транспорта и транспортной упаковки, а также приобретение термометров и проведение лабораторного обследования работников на коронавирус, отмечает ТАСС.

"На этот год мы добавили новые расходы в перечень мероприятий, которые могут быть профинансированы за счет страховых взносов в Фонд социального страхования. Приобретение масок, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, тестирование сотрудников, приобретение бесконтактных термометров, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей можно будет компенсировать из страховых взносов за 2020 год", - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]