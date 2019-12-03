Правительство края ответило на наиболее часто задаваемые вопросы по COVID-19

Правительство Приморского края приводит ответы на часто задаваемые вопросы о коронавирусной инфекции (COVID-19), опубликованные Министерством здравоохранения РФ и Всемирной организацией здравоохранения:

Как передается коронавируc?

Заболевание передается, главным образом, от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые инфицированным COVID-19 из носа или рта при кашле, чихании или разговоре. В силу своей относительно большой массы эти капли не разлетаются на значительное расстояние и быстро опускаются вниз. Заражение COVID-19 может произойти в результате вдыхания воздуха, содержащего капли, выделившиеся из дыхательных путей больного. Именно поэтому необходимо держаться от больного человека на расстоянии не менее 1 метра.

Эти капли могут оседать на окружающих больного предметах и поверхностях, например, столах, дверных ручках и лестничных поручнях. В результате окружающие могут заразиться коронавирусом, прикоснувшись сначала к этим предметам или поверхностям, а затем к глазам, рту или носу. Поэтому важно регулярно мыть руки водой с мылом или обрабатывать их спиртовым антисептиком для рук.

Какое время сохраняется вирус на различных поверхностях?

От 48 часов, во влажной среде может быть дольше. Вирус в течение нескольких часов или нескольких дней разрушается при комнатной температуре, разрушается под воздействием высоких (более 27 градусов) температур, под воздействием солнечного света, дезинфицирующих средств. По данным китайских ученых, новый коронавирус может сохраняться более 5 суток.

Можно ли заразиться коронавирусом от человека, у которого не наблюдается никаких симптомов?

COVID-19 можно заразиться от человека, который имеет лишь небольшой кашель и в остальном не чувствует себя больным.

Могут ли дети или подростки заразиться коронавирусом?

Дети и подростки подвержены риску заражения в той же степени, что и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.

Дети и молодежь в меньшей степени подвержены риску развития тяжелых форм заболевания, однако тяжелые случаи COVID-19 могут встречаться и среди представителей этих возрастных групп.

Какие симптомы и признаки коронавируса у человека?

Симптомами коронавируса являются: высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, возможна тошнота, рвота.

Важно! Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их обнаружении необходимо незамедлительно вызвать врача на дом.

К более редким симптомам относятся конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых инфицированных лиц болезнь сопровождается очень легкими симптомами.

Сколько времени проходит между заражением коронавирусом и возникновением симптомов?

Продолжительность периода с момента заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около 5-6 дней, но может варьироваться в пределах от 1 до 14 дней.

Как правильно носить маску?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

– обычную медицинскую маску необходимо менять каждые 2 часа;

– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

– старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

– влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

– не используйте вторично одноразовую маску;

– использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры, в том числе «социальную дистанцию» (1,5-2 метра).

Какие осложнения могут быть у коронавирусной инфекции?

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]