Эксперты рассказали, помогут ли маски в борьбе с коронавирусом

Эксперты рассказали, могут ли медицинские маски защитить от заражения новым типом коронавируса, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Известия». Опрошенные британским изданием Express специалисты невысоко оценили эффективность данной меры защиты.

«Маски играют очень важную роль в клинических условиях, например в больницах. Тем не менее, доказательств пользы от их использования за пределами этих клинических условий очень мало», — заявил доктор Джейк Даннинг.

По словам специалиста, эффективность такой маски зависит от способа ее надевания и снятия, утилизации, а также регулярности замены.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют носить маски только тем, у кого есть подозрение на коронавирус или кто уже заразился, а также медикам, работающим с такими пациентами. Аналогичного мнения придерживаются специалисты больницы в Торонто.

Специалисты утверждают, что для незараженных людей эффективнее маски будет соблюдение личной гигиены. Так, следует регулярно мыть руки с мылом, дезинфицировать их средством для рук на спиртовой основе и реже касаться ими лица.

Российский вирусолог Михаил Щелканов также отмечал, что медицинская маска не дает стопроцентный результат, а большинство людей носят ее неправильно — маска должна плотно прилегать к лицу, а менять ее нужно каждый час. По словам специалиста, эффективнее медицинской маски от вирусов защитят многослойные маски или респираторы с хорошими фильтрами.

Напомним, ранее «Вести: Приморье» сообщали, что спрос на медицинские маски во Владивостоке увеличился в 11 раз. Коронавируса в Приморье нет, однако ажиотаж вокруг опасной инфекции толкает людей в аптеки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]