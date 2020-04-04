Врачи рассказали, защитит ли маска от коронавируса на морозе

Маску нужно носить только в общественных местах, где много людей, на улице она быстро намокает и не защищает от вируса, заявила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет РИА «Новости».

«Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего «инструктажа» по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — объяснила Белова.

Она отметила, что маску следует носить только там, где много людей, например, на остановке. Ее можно не надевать, если человек в помещении один, добавила врач, поясняет «Парламентская газета».

«Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять», — сказала Белова, отвечая на вопрос, можно ли простудиться из-за ношения маски.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев поддержал в этом вопросе коллегу и также заявил, что маска на улице не нужна. «А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких», — сказал он.

Малышев обратил внимание на то, что маска не подходит для того, чтобы согреться. Для этого лучше использовать шарф. А маска быстро будет мокрой и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься", — подытожил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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