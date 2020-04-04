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«Всегда и везде»: Правила ношения масок ужесточили

«Всегда и везде»: Правила ношения масок ужесточили

Источник фото: pixabay.com

ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии, сообщают «Вести:Приморье».

Организация рекомендовала носить маски внутри и вне помещений, если при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию. Также в плохо проветриваемых помещениях ВОЗ советует носить маски всегда, независимо от дистанции. Об этом пишет РБК.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила обновленное руководство по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса. В нем говорится, в частности, что людям следует носить маски вне помещений, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр. Руководство опубликовано на сайте ВОЗ.

Также маску необходимо надевать в помещениях, таких как школы и магазины, если внутри нельзя соблюдать дистанцию. Помимо этого, если помещение не проветривается должным образом, маску необходимо носить независимо от возможности дистанцироваться от других людей, говорится в рекомендациях ВОЗ. Эти правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет.

Люди из групп риска (пожилые и имеющие хронические заболевания) должны носить маску при невозможности соблюдать дистанцию.

Напомним, за минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 235 новых больных с диагнозом "коронавирус", с нарастающим итогом - 22 612. Число выздоровевших увеличилось на 155 - до 15 968.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, После усиления масочного режима участились конфликты в общественных местах. Для владивостокцев маски стали камнем преткновения. На нарушителей режима нередко нападают, чаще выводят из заведений и транспорта. Откуда столько агрессии, почему люди сопротивляются носить защитные средства, и чем могут закончиться протесты?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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