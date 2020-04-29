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Масочный режим продлен до 2022 года

Масочный режим продлен до 2022 года

Источник фото: pixabay.com

Россиянам придется носить защитные маски до 1 января 2022 года, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ размещен на официальном сайте федеральной службы.

В новой версии постановления отмечается, что введенные в России противоэпидемические правила, в частности, об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции, самоизоляции контактных лиц, будут действовать до 1 января 2022 года.

Изначально масочный режим должен был закончиться 1 января 2021 года. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации принято решение продлить действие приказа еще на один год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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