Ограничения по работе торговых предприятий могут вернуться

Держать социальную дистанцию в 1,5 - 2 метра, носить маски и перчатки в общественных местах придется как минимум до конца 2020 года. Эти нормы вошли в правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье». Они будут действовать до 1 января 2021 года. До этого срока, как считают в Роспотребнадзоре, расслабляться точно не стоит.

В течение этого времени власти оставляют за собой право в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вернуться к мерам социальной разобщенности. Это значит, что могут вводиться ограничения по работе торговых предприятий, кафе и ресторанов, отменяться массовые и культурные мероприятия. Даже после ожидаемой близкой отмены основных ограничений возможен повторный перевод работников на удаленный режим. С работодателей никто не снимает ответственности заботиться о здоровье своих сотрудников. Во всех рабочих помещениях надо делать регулярную дезинфекцию.

Все прибывающие из неблагополучных по коронавирусу мест по-прежнему на две недели будут изолироваться на дому или в обсерваторах с установлением медицинского наблюдения.

До конца года продолжится мониторинг заболеваемости, на постоянной основе специалисты будут оценивать, выработался ли иммунитет у переболевших коронавирусом людей, циркулирует ли на территории страны вирус и с какой интенсивностью он распространяется, в каких регионах быстрее, а в каких - медленнее, отмечает «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]