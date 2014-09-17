В каких регионах действует режим ограничений - это нужно знать путешествующим по России

В большинстве регионов России всё ещё действует масочный режим, как минимум — на законодательном уровне, в некоторых регионах требуют носить перчатки, - сообщает "Вести: Приморье". Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру подготовил свежий список ограничений и карантинов по разным регионам России, он актуален на 15 сентября 2020 года.

В частности, ношение маски и перчаток в общественных местах обязательно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Алтайском крае, Брянской области и многих других регионах. Где-то ношение масок и перчаток является скорее рекомендацией, а не обязательным требованием. Например, в Севастополе, Адыгее, Иркутской области рекомендуют носить маски в общественных местах, в Курской области рекомендовано ношение перчаток в общественных местах, в Орловской области рекомендуют надевать их в транспорте. В Оренбургской области в общественных местах обязательно ношение и маски, и перчаток. В Псковской области в общественных местах обязательно ношение маски, в общественном транспорте — и маски, и перчаток.

Во многих регионах сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. К примеру, такая рекомендация есть в Санкт-Петербурге, Алтае, Астраханской области, Бурятии, Владимирской и Волгоградской областях, Дагестане, Забайкалье, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Кемеровской и Кировской областях, Республике Коми, Краснодарском крае, Курганской области, Магаданской области, Мордовии, Нижегородской, Новосибирской и Пензенской областях, Пермском крае, Приморском крае, Самарской и Сахалинской областях, Свердловской области, Северной Осетии, Ставропольском крае и ряде других регионов.

Основной вопрос, который волнует приезжих из других регионов — придётся ли сидеть 14 дней в самоизоляции. По состоянию на 15 сентября ситуация следующая:

• в Алтайском крае прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней;

• в Амурской области прибывшие из зарубежных стран должны соблюдать карантин 14 дней;

• в Архангельской области иностранцы, прибывающие с целью работы, должны проходить 14-дневный карантин;

• в Башкартостане действует карантин для прибывших вывозными рейсами и для тех, кто приехал с целью работы в регионе;

• в Брянской области есть карантин 14 дней для прибывших из-за рубежа;

• в Калмыкии прибывшие из других регионов обязаны соблюдать карантин 14 дней;

• в Карачаево-Черкесии возможен карантин для прибывших из регионов РФ и обязательный карантин для прибывших из-за рубежа;

• в Кемеровской области действует карантин 14 дней для прибывших в международные аэропорты Кемерово и Новокузнецка;

• в Красноярском крае есть обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов;

• в Курской области для приезжающих из-за рубежа вывозными рейсами — 14-дневный карантин;

• в Мордовии для прибывших из-за рубежа вывозными рейсами или по суше — 14-дневный карантин;

• в Мурманской области для прибывших из-за рубежа по суше — карантин 14 дней;

• в Пермском крае введён 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в регион с целью работы;

• в Сахалинской области прибывшим из других регионов нужно предъявить пропуск, отрицательный тест на COVID-19 или соблюдать карантин 14 дней;

• в Смоленской области прибывшие из других регионов обязаны сообщить о себе и соблюдать самоизоляцию 14 дней;

• в Удмуртии рекомендован карантин для возвращающихся из зарубежных поездок;

• в Хакасии для прибывающих из иностранных государств — карантин 14 дней;

• в Чеченской республике прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин;

• в Якутии — 14-дневный карантин для прибывающих в регион на вахтовые работы;

• в Ярославской области рекомендован карантин для прибывающих из-за рубежа.



В Республике Карелия и Ульяновской области карантина для людей из других субъектов, но приезжие всё равно должны сообщить о себе. Есть регионы, где нужна справка об отсутствии COVID-19. Она потребуется тем, кто едет в с. п. Соловецкое (Архангельская область). У всех прибывающих в аэропорт Елизово Петропавловска-Камчатского (Камчатский край) россиян должен быть отрицательный тест или возможность сдать его в аэропорту. В некоторых населённых пунктах Камчатского край введён режим ЧС. В Чукотском крае прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование. Прибывшие в Новый Уренгой также должны иметь справку об отсутствии COVID-19.

В Нижегородской области для прибывающих из-за границы по воздуху необходим ПЦР-тест на коронавирус, для остальных — карантин. В Ненецком автономном округе прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать самоизоляцию на дому 14 дней, либо предъявить справку об отсутствии COVID-19. В Оренбургской области прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и сдать тест ПЦР на коронавирус.

Полный список ограничений и рекомендаций по всем регионам России можно найти на этой странице (https://story.tutu.ru/kakie-karantiny-v-kakih-gorodah-rossii-na-15-sentjabrja-2020/).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]