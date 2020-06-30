«COVID-19 уходит в край»: в оперштабе заявили о наказаниях за несоблюдение режима

Количество муниципалитетов, где ежедневно выявляют заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось. Патрулирование мест скопления людей: ярмарок, рынков, общественного транспорта на всей территории края будет усилено. Необходимость данных мер обсудили на заседании регионального оперативного штаба в четверг, 16 июля, сообщают «Вести:Приморье».

«Вновь фиксируем увеличение прироста заболевших. При этом отмечается распространение инфекции по краю, тогда как еще некоторое время назад новые случаи выявляли в основном в крупных городах. За сутки 30 случаев коронавируса выявлено во Владивостоке, 14 – в Артеме, 12 – в Находке, в Шкотовском районе – три, по два – в Лесозаводске и Хасанском районе, по одному – в Хорольском округе, Партизанском, Черниговском, Надеждинском районах, Партизанске и Спасске-Дальнем», – уточнила главный санитарный врач региона.

Подчеркнуто, что режим повышенной готовности в Приморье постепенно ослабляют, но это не означает, что должны расслабляться сами граждане, поскольку эпидемия еще не закончилась, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Мы понимаем всю необходимость снятия ряда ограничений, поскольку не должна расти социальная напряженность. Однако, при этом, мы еще внимательнее будем следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли, включая ярмарки и рынки, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Более того, такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги. На сегодняшний день ношение масок и “социальная дистанция” признаны наиболее эффективными способами не заразиться коронавирусом, поэтому задача административных комиссий – контролировать соблюдение этих мер, чтобы не допустить новые вспышки заболевания», – прокомментировали в штабе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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