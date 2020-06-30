Новости Общество Происшествия
Сегодня, 13:14

«COVID-19 уходит в край»: в оперштабе заявили о наказаниях за несоблюдение режима

«COVID-19 уходит в край»: в оперштабе заявили о наказаниях за несоблюдение режима

Источник фото: pixabay.com/primorsky.ru

Количество муниципалитетов, где ежедневно выявляют заболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось. Патрулирование мест скопления людей: ярмарок, рынков, общественного транспорта на всей территории края будет усилено. Необходимость данных мер обсудили на заседании регионального оперативного штаба в четверг, 16 июля, сообщают «Вести:Приморье».

«Вновь фиксируем увеличение прироста заболевших. При этом отмечается распространение инфекции по краю, тогда как еще некоторое время назад новые случаи выявляли в основном в крупных городах. За сутки 30 случаев коронавируса выявлено во Владивостоке, 14 – в Артеме, 12 – в Находке, в Шкотовском районе – три, по два – в Лесозаводске и Хасанском районе, по одному – в Хорольском округе, Партизанском, Черниговском, Надеждинском районах, Партизанске и Спасске-Дальнем», – уточнила главный санитарный врач региона.

Подчеркнуто, что режим повышенной готовности в Приморье постепенно ослабляют, но это не означает, что должны расслабляться сами граждане, поскольку эпидемия еще не закончилась, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Мы понимаем всю необходимость снятия ряда ограничений, поскольку не должна расти социальная напряженность. Однако, при этом, мы еще внимательнее будем следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли, включая ярмарки и рынки, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Более того, такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги. На сегодняшний день ношение масок и “социальная дистанция” признаны наиболее эффективными способами не заразиться коронавирусом, поэтому задача административных комиссий – контролировать соблюдение этих мер, чтобы не допустить новые вспышки заболевания», – прокомментировали в штабе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме