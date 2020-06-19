Уходим в минус. Обновленные данные по коронавирусу на 30 июня

В России за сутки по данным на 30 июня выявили 6 693 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 647 849 заболевших граждан России. За это время выздоровели 412 650 человека. 9320 россиянин скончались от коронавируса.

Отметим, в Приморье в ходе заседания оперативного штаба, за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение.

Так, за сутки выявлено 80 заболевших: во Владивостоке – 44 человека, в Находке – 14, по четыре случая в Хасанском районе, Хорольском округе и Артеме, три – в Партизанском районе, по два – в Партизанске и Уссурийске, по одному случаю – в Черниговском, Надеждинском и Спасском районах». Всего 4 306 жителям Приморья был поставлен диагноз «коронавирус» с начала эпидемии.

Количество летальных случаев от COVID увеличилось до 44. Последние жертвы этой коварной инфекции – женщина 76 лет, поступившая в госпиталь уже в тяжелом состоянии и имевшая сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, а также 72-летний житель Уссурийска с патологией бронхолегочной системы.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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