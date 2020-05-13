Covid-19: данные в России изменились. Число умерших увеличивается
В России по данным на 24 июня выявили 7 176 человек с коронавирусной инфекцией за сутки, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Стопокронавирус.рф.
С начала эпидемии в стране всего выявлено 606 881 заболевших россиян. За это время выздоровели 368 822 человека. 8 513 россиянин скончались от коронавируса.
Напомним, за прошедшие сутки в Приморье число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило число заболевших.
Успешно справились с инфекцией еще 116 пациентов, всего с начала эпидемии – 2267 человек. За минувшие сутки в Приморье коронавирус подтвердили ещё у 83 граждан. Всего с начала эпидемии в крае зафиксировано 3811 заболевших.
Ещё о двух летальных исходах, зафиксированных в Приморье, сообщили в региональном оперштабе. Отметили, что это мужчина и женщина 62 и 46 лет. Всего от коронавируса скончались 39 человек.
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