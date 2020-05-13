Еще два летальных исхода. Данные по коронавирусу в Приморье обновились

За прошедшие сутки в Приморском крае число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило число заболевших.

Успешно справились с инфекцией еще 116 пациентов, всего с начала эпидемии – 2267 человек. За минувшие сутки в Приморье коронавирус подтвердили ещё у 83 граждан, сообщают «Вести:Приморье». Всего с начала эпидемии в крае зафиксировано 3811 заболевших.

Ещё о двух летальных исходах, зафиксированных в Приморье, сообщили в региональном оперштабе. Отметили, что это мужчина и женщина 62 и 46 лет. Всего от коронавируса скончались 39 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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