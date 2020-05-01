За сутки еще 138 россиян погибли от COVID-19

В России за сутки выявили 9268 человек с коронавирусной инфекцией, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии положительный тест на COVID-19 показал у 405842 россиян. Всего за это время выздоровели 171883 человека, за сутки - 4414. 4693 россиянина уже скончались от коронавируса, причем 138 только за минувшие сутки.

За прошедшие сутки в Приморье выявлено 52 новых случая COVID-19. С начала эпидемии коронавирусом заболели 1 995 жителей региона.

Как отмечают в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки число зараженных вновь превысило число выздоровевших – 52 человека против 34. Количество летальных случаев не изменилось – по состоянию на 31 мая - 19 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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