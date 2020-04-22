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1 на 1000: в Приморье уже почти две тысячи выявленных случаев COVID-19

1 на 1000: в Приморье уже почти две тысячи выявленных случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Приморье выявлено 52 новых случая COVID-19. С начала эпидемии коронавирусом заболели 1 995 жителей региона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья. С учетом того, что населения Приморья составляет менее 2 миллионов человек, получается один заболвший на каждую тысячу населения.

Как отмечают в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки число зараженных вновь превысило число выздоровевших – 52 человека против 34. Количество летальных случаев не изменилось – по состоянию на 31 мая - 19 человек.

Специалисты отмечают, что в течение недели Роспотребнадзором регистрируются единичные случаи заболевания в сетевых продовольственных магазинах, на предприятиях пищевой промышленности, в детских дошкольных учреждениях. По всем случаям оперативно проводится эпидемиологическое расследование с определением круга контактных лиц, их лабораторное обследование, а также принимаются меры по закрытию учреждений для недопущения распространения инфекции.

«Мы еще раз подчеркиваем – руководителям учреждений независимо от форм собственности необходимо неукоснительно выполнять требования мер безопасности: проводить термометрию сотрудникам, соблюдать масочный и дезинфекционный режимы, обеспечить социальное дистанцирование, чтобы не допустить новых очагов заболевания», – напоминают в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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